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رياضة | مفاجآت في تشكيل برشلونة للموسم المقبل

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كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن التشكيلة المتوقعه لفريق برشلونة الإسبانى خلال الموسم المقبل تحت قيادة المدير الفنى "أرنستو فالفيردي".

وجائت التشكيلة كالأتي :

حراسة المرمى: تير شتيجن

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الدفاع: سيرجي روبيرتو – جيرارد بيكيه – لونجليه أو دي ليخت – جوردي ألبا

الوسط: فيدال – بوسكيتس أو دي يونج – راكيتيتش أو أرتور

الهجوم: كوتينيو أو جريزمان – لويس سواريز – ليونيل

وأشارت الصحيفة أن كل من جيرارد بيكيه وسيرجيو روبيىتو وليو ميسي ولويس سواريز يرفض فالفيردي الماس بأحدهما، بينما تسعي إدارة النادي لحسم صفقة الفرنسي أنطوان جريزمان ليكون بديلاً لكوتينيو.

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