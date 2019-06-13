رياضة | باريس سان جيرمان يواصل إغراء هدف برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يواصل إغراء هدف برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام عالمية عن وصول عرضًا رسميًا لآياكس الهولندي في الساعات الأخيرة من باريس سان جيرمان لضم نجم دفاع الفريق ماتياس دي ليخت والذي يعتبر الهدف الأساسي لبرشلونة في الصيف الحالي.

وأفادت شبكة سكاي سبورتس بأن العرض الذي قدمه PSG هو ضم دي ليخت لمدة 5 مواسم، كما أن مينو رايولا وكيل أعمال اللاعب موجود في باريس لبدء المفاوضات مع ليوناردو المدير الرياضي الجديد في سان جيرمان.

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وأشارت الشبكة العالمية إلى أن PSG يرغب في إنهاء الصفقة بسرعة وانتظار إذا كان البارسا سيقدم عرضا جديدًا أم لا.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن إدارة البلوجرانا لن تدخل في مزاد على دي ليخت وأن الأمر متروك له الآن.

يذكر أن ماتياس دي ليخت يعد هدفاً رئيسياً للعديد من كبار الأندية على رأسهم برشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.