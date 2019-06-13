شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة موريشيوس الدولية للريشة الطائرة المؤهلة للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الخميس، منافسات بطولة موريشيوس الدولية للريشة الطائرة المحدد لها الفترة من 13 و حتى 18 يونيو الجارى والتى تعد أحدى المحطات المؤهلة لبطولة أولمبياد طوكيو 2020 .
وتضم قائمة اللاعبين كلا من ، هادية حسنى و ضحى هانى و أحمد صلاح و أحمد حاتم ، و ذلك تحت قيادة المدرب رامى إبراهيم .
وغادرت البعثة إلى موريشيوس صباح أمس الأربعاء ، بدون رئيس .
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