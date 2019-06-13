اخبار الرياضه

انطلاق بطولة موريشيوس الدولية للريشة الطائرة المؤهلة للأولمبياد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة موريشيوس الدولية للريشة الطائرة المؤهلة للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الخميس، منافسات بطولة موريشيوس الدولية  للريشة الطائرة  المحدد لها الفترة من 13 و حتى 18 يونيو الجارى والتى تعد أحدى المحطات المؤهلة لبطولة أولمبياد طوكيو 2020 .

وتضم قائمة اللاعبين كلا من ، هادية حسنى و ضحى هانى و أحمد صلاح و أحمد حاتم ، و ذلك تحت قيادة المدرب رامى إبراهيم .

وغادرت البعثة إلى موريشيوس  صباح أمس الأربعاء ، بدون رئيس .

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق بطولة موريشيوس الدولية للريشة الطائرة المؤهلة للأولمبياد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا