الامارات | العين يواصل تزعم الانتقالات ويتعاقد مع هلال

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يواصل تزعم الانتقالات ويتعاقد مع هلال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة كرة القدم بنادي العين أمس، تعاقدها مع اللاعب محمد هلال النعيمي “23 سنة” قادماً من صفوف عجمان بعقد لمدة 5 مواسم، ليعزز بذلك صفوف الفريق الأول بداية من الموسم الكروي الجديد وحتى 2024.

ووصف اللاعب في أول تصريح له بعد التوقيت أن انتقاله من نادي عجمان إلى العين بالخطوة العملاقة في مشواره الكروي، وقال: "الواقع يؤكد أن الانضمام إلى أحد أفضل أندية القارة الآسيوية نُقلة نوعية وإضافة حقيقية تعزز من السيرة الذاتية والانتماء “للزعيم” طموح كل لاعب بدوري الخليج العربي".

وتابع: "أشكر الله العلي القدير الذي وفقني في نيل هذا الشرف الكبير والمتمثل في ارتداء شعار العين وأدرك جيداً أن المسؤولية التي تقع على عاتق أي لاعب يتيح له القدر فرصة الانتماء للعين كبيرة لأن سقف الطموح كبير، قياساً بالإمكانيات الموجودة بالنادي لتطوير مؤشر أداء اللاعبين وكذلك الجماهير التي لا ترضى سوى بالفوز في جميع التحديات محلياً وقارياً وحتى عالمياً".

والتعاقد مع محمد هلال هي ثالث صفقات الفريق بعد محمد جمال المنتقل من صفوف الجزيرة والبرازيلي كايو كانيدو القادم من الوصل.