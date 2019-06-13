شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تخسر أمام جامبيا وديًا استعدادًا لـ«أمم أفريقيا» بمشاركة بوطيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خسر منتخب المغرب مباراته الودية أمام ضيفه منتخب جامبيا بهدف نظيف، التي جمعت المنتخبين، الأربعاء، على ملعب «مراكش»، في إطار استعدادات منتخب الأسود، لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2019 في مصر.

شارك خالد بو طيب مهاجم الزمالك في التشكيل الأساسي لمنتخب المغرب، قبل أن يتم استبداله بين شوطي المباراة.

سجل هدف المباراة الوحيد لاعب منتخب جامبيا موسى بارو، في الدقيقة 27 من زمن اللقاء، مستغلا خطأ دفاعيا في منتخب الأسود.