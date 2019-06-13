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إكرامي يعود من ألمانيا بعد جراحة دقيقة فى الركبة...

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جدة - عمرو شويل يعود شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي من المانيا بعد أسبوع عقب إجراء جراحة عظام زائدة في الركبة في ألمانيا يوم السبت الماضي .

 

ومن المقرر أن يقضي إكرامي المرحلة الأولى من العلاج في ألمانيا على أن يعود لاستكمال العلاج في القاهرة لمدة 4 أسابيع بعدها يمكنه المشاركة في تدريبات الفريق تدريجيًا.

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وحرص بعض أفراد الجهاز الفني للأهلي على الإطمئنان على شريف إكرامي من خلال إتصالات هاتفية.

 

 

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