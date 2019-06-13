عبد الحفيظ يعدد أخطاء الموسم الكروي: هل معقول أن نخوض كأس مصر بصفقات 3 فترات قيد

عبدالحكيم أبوعلم
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن نظام القلعة الحمراء يساعد أي مدير كرة على النجاح، والنجم في الفريق هو النادي.
وقال "عبدالحفيظ"، في تصريحات لقناة "الأهلي": "كنت أتمني عدم الوصول للأجواء الحالية في الكرة المصرية، لجنة المسابقات ليست السبب الوحيد في أزمة مباريات الدوري".
وأضاف: "بدأ يوم 31 يوليو ولم تؤجل للأهلي أي مباراة بناءً على طلبنا، واتحاد الكرة كان يؤجل المباريات التي تتعارض مع مبارياتنا في دوري أبطال إفريقيا، طلبنا تأجيل مباراتي حرس الحدود والاتحاد السكندري، ورفض اتحاد الكرة تأجيل المباريات،...
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