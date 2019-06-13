شكرا لقرائتكم خبر عن شريف اكرامي يعود من ألمانيا بعد أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود شريف إكرامي حارس مرمى الاهلي من المانيا بعد أسبوع عقب إجراء جراحة عظام زائدة في الركبة في ألمانيا يوم السبت الماضي .

ومن المقرر أن يقضي إكرامي المرحلة الأولى من العلاج في ألمانيا على أن يعود لاستكمال العلاج في القاهرة لمدة 4 أسابيع بعدها يمكنه المشاركة في تدريبات الفريق تدريجيًا.

وحرص بعض أفراد الجهاز الفني للأهلي على الإطمئنان على شريف إكرامي من خلال اتصالات هاتفية.