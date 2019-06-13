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شريف اكرامي يعود من ألمانيا بعد أسبوع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود شريف إكرامي حارس مرمى الاهلي من المانيا بعد أسبوع عقب إجراء جراحة عظام زائدة في الركبة في ألمانيا يوم السبت الماضي .

ومن المقرر أن يقضي إكرامي المرحلة الأولى من العلاج في ألمانيا على أن يعود لاستكمال العلاج في القاهرة لمدة 4 أسابيع بعدها يمكنه المشاركة في تدريبات الفريق تدريجيًا.

وحرص بعض أفراد الجهاز الفني للأهلي على الإطمئنان على شريف إكرامي من خلال اتصالات هاتفية.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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