ماذا قدم محمد عواد في الدوري السعودي قبل العودة للإسماعيلي ؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرقام مميزة حققها محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلى اثناء خوضه تجربة الإعارة ضمن صفوف الوحدة السعودى. موسم قوي قدمه الحارس صاحب الــ26 ربيعا مع نادي الوحدة ، ليساهم فى انتشاله من الصراع على الهبوط للقفز للمركز السابع على جدول ترتيب الدوري السعودي. ونستعرض أرقام الحارس الذى تم استبعاده من قائمة منتخب مصر فى أمم افريقيا بدون أى أسباب. Advertisements حرس عواد عرين نادي الوحدة في الدوري السعودي خلال 27 مباراة “أساسياً” واستقبلت شباكه 34 هدفاً وخرج بكلين شيت في 7 مباريات. وفي كأس الملك السعودي، خاض 2 مباراة ، 210 دقيقة ، 1 كلين شيت. وفى الدورى المصرى لعب 126 مباراة ، مع الإسماعيلي 115 مباراة، والمصري 23 مباراة.

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