شكرا لقرائتكم خبر عن صورة وسمكة وأى فون.. ماذا فعل صلاح فى مصر قبل الانضمام لمعسكر الفراعنة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم منذ قليل محمد لاعب المنتخب الوطنى ، و المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى ، إلى معسكر الفراعنة فى برج العرب استعدادا للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو الجارى



محمد صلاح

وكان صلاح قد وصل إلى القاهرة يوم الثلاثاء الماضى ، لقضاء إجازة العيد مع أسرته ، ثم الإنضمام لمعسكر المنتخب .

ومنذ وصول اللاعب إلى مصر ، وحتى انضمامه للمنتخب منذ قليل ، قام صلاح بعدة أمور نرصدها فى السطور التالية ..

قضى محمد صلاح أجازة عيد الفطر فى مسقط رأسه بنجريج ، مع عائلته و افراد أسرته ،وبعد ذلك اتجه إلى الجونة لقاء باقى أيام الاجازة التى حصل عليها من المنتخب قبل الإنضمام للمعسكر .



صلاح و السمك

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قام صلاح برحلة بحرية شهدت الاستجمام على اليخت ، و صيد عدد من الأسماك الضخمة ، و التى نالت إعجاب الكثيرين ، حتى سار على نهجه عدد من اللاعبين ، مثل عمرو زكى و عمر السعيد .



صلاح وامينة خليل



متعب وصلاح

وألتقى صلاح خلال الأجازة فى الجونة بعدد من الفنانين و النجوم ، مثل عماد متعب ، و الفنانة أمينة خليل .



هواتف لاعبى ليفربول

وشهدت الساعات الماضية إعلان أحدى الشركات عن توزيع تليفونات أى فون مطلية بالذهب ، كهدية لكل لاعب من فريق ليفربول بعد التتويج بدورى أبطال اوربا .

واحتل صلاح خلال فترة الاجازة على المركز الثالث فى فى قائمة أفضل لاعب فى العالم بحسب اختيارات نجوم الدورى الالمانى ، حيث جاء خلف ميسى و رونالدو، و متقدما على مبابى الذى جاء فى المركز الرابع

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطنى مباراة ودية غدا امام منتخب تنزانيا باستاد برج العرب بالأسكندرية فى إطار الاستعداد للبطولة الأفريقية