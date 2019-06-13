شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر أذربيجان يجهز فراعنة الأثقال للألعاب الأفريقية بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود محجوب رئيس اتحاد رفع الأثقال على دخول لاعبى المنتخب الأول فى معسكر مغلق بأذربيجان فى أواخر شهر يوليو المقبل .

و قال محجوب أنه من المنتظر أن يتم تحديد يوم 20 يوليو للدخول فى المعسكر بدلا من يوم 15 فى ظل تأخير صدور التأشيرات حتى الأن .

يأتى دخول المنتخب فى هذا المعسكر فى ظل الاستعداد لخوض منافسات دورة الألعاب الأفريقية أغسطس المقبل بالمغرب .