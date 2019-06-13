شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفتح ملف تمديد عقد محمد فوزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتح مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان ملف تمديد تعاقد محمد فوزى حارس مرمى الفريق الذى قدم موسماً متميزاً لاسيما بعد أن نجحت إدارة النادى فى إقناع محمد عواد حارس مرمى الفريق العائد من الاعارة من الوحدة السعودى بالاستمرار فى صفوف الدراويش بالموسم الجديد بغية تكوين فريق قوى يستطيع إعادة الفريق الأصفر لمنصات التتويج المحلية بعد غياب طويل

وكان عواد الذى أعلن أنه يمتلك عرضًا محلياً مقابل 3 ملايين ونصف دولار رفضه النادى الإسماعيلى سينتظم في فترة الإعداد مع الإسماعيلي بداية من يوم السبت، لافتًا إلى أنه تحت أمر النادي الإسماعيلي الذي نشأ به وتربى بين جدرانه، مؤكدًا أنه سيخوض فترة الإعداد بكل قوة استعدادًا للمرحلة المقبلة وذلك لإعادة الفريق للمنافسة على البطولات من جديد.

محمد فوزي، أحد ناشئي النادي الأهلي قبل أن ينتقل منه إلى طلائع الجيش في صيف 2013 ومنه إلى نادي غزل المحلة أحد اندية دوري الدرحة الثانية في صيف 2015، وانتقل إلى النادي الإسماعيلي عام 2017 ، ولكنه لم يشارك في اي مباراة رسمية مع الفريق الموسم الماضي، في ظل اعتماد الجهاز الفني وقتها على محمد عواد، الذي قدم موسما متميزا مع قلعة الدراويش.

وكان الحارس قريبا من الرحيل عن قلعة الدراويش في الصيف الماضي، ولكن سعفان الصغير، مدرب حراس المرمى أصر على بقائه مع الفريق، بعد انتقال محمد عواد، للوحدة السعودي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

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