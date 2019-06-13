شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. "هدف" الأهلي يجري جراحة ناجحة في عينه اليمني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى أحد اللاعبين اللذين على رادر الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لدعم الخط الأمامى للقلعة الحمراء جراحة ناجحة فى عينه اليمنى. لمعرفة التفاصيل اضغط هنا..

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