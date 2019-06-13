شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يعود للقاهرة اليوم بعد خسارتىّ أوزبكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود بعثة منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب إلى القاهرة فى الثامنة مساء اليوم الخميس قادمة من أوزبكستان بعد خوضها لوديتين أمام اوزبكستان فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر وخسر منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب لوديتي أوزبكستان ، بنتجية 0 / 2 فى الودية الأولى ثم 2 /3 ، فى اللقاء الثاني.

ويقدم كرم كردي رئيس بعثة منتخب مصر الأوليمبي فى أوزبكستان تقرير مفصل لمجلس إدارة اتحاد الكرة عن معسكر ورحلة الفريق إلى جانب تقرير مفصل عن الشائعات التى صاحبت الفريق و حقيقة الصورة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعى "فيس بوك" للاعبى المنتخب الأولمبى أثناء تواجدهم فى إحدى المطاعم الليلية فى أوزبكستان في وجود راقصة والتأكيد فى التقرير إلى أنه إنه لا صحة لما يتردد حول سهر لاعبى المنتخب الأولمبى فى أوزبكستان، موضحًا أن الصورة المتداولة كانت أثناء تواجد البعثة فى حفل عشاء أقامته محافظة أنديجان (المدينة التى استضافت المباراة الودية الأولى أمام أوزبكستان) وأن الحفل شهد تواجد جميع أفراد البعثة وشهد أيضًا عزف الموسيقى المصرية، لكن لم يشهد رقص أو تواجد راقصات كما زعم البعض.