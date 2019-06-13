ملف الأربعاء.. الاحتفال بصلاح والمحمدي.. ملامح تشكيل مصر أمام تنزانيا.. وصفقات الريال

محمد اسماعيل - القاهرة - شهد يوم أمس الأربعاء العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:
المنتخب يحتفل بصلاح والمحمدي بسبب الأبطال والبريميرليج
الخليج 365 يكشف.. ملامح تشكيل منتخب مصر لمباراة تنزانيا الودية
الخليج 365 يكشف سبب تواجد محمد صلاح في غرفة بمفرده بمعسكر المنتخب
رسمياً.. ريال مدريد يعلن رابع صفقاته الصيفية
بالصور.. أول مران للمنتخب في حضور محمد صلاح استعدادا لكأس الأمم
تقارير: أسباب انضباطية وراء استبعاد معلول من قائمة تونس
الزمالك يوضح حقيقة رحيل فرجاني ساسي
خاص.. عرض برتغالي للأهلي لاستعارة محمد شريف
جالاتا سراي يسخر من قاسم باشا بعد رفض عرضهم لضم تريزيجيه
اللجنة القانونية بالأهلي تجتمع الخميس لبحث مسألة تأجيل دعوى مركز التحكيم
لجلسة 2 يوليو.. تأجيل البت في دعوى الأهلي ضد اتحاد الكرة
بالفيديو.. صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر
كان 2019 .. ماني يقود قائمة السنغال استعدادًا لأمم أفريقيا
رسميًا.. طلعت يوسف مديرًا فنيًا للاتحاد السكندري الموسم المقبل
كان 2019.. جيرالدو يقود 11 محترفًا ضمن قائمة أنجولا
يلا أفريقيا.. أحدهما لم ينضم منذ 21 شهرًا.. ماذا قدم بديلا معلول لمنتخب تونس؟
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