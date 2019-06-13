رياضة | فالفيردي يحسم مصير نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يحسم مصير نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة متمسك ببقاء الكرواتي إيفان راكيتيتش، حيث أنه يعتمد عليه بشكل أساسي.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن راكيتيتش لاعب لا يمس في تشكيلة فالفيردي لذلك فإنه سيستمر مع برشلونة ولا توجد أي نية لدى فالفيردي للتفريط فيه على الرغم من العروض الكبيرة التي وصلت لللاعب.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه من المقرر أن يجتمع فالفيردي هذا الأسبوع مع إدارة النادي لوضع النقاط على الحروف استعدادا للموسم المقبل وأن أول قرار من فالفيردي سيكون عدم بيع راكيتيتش.

يذكر أن راكيتيتش قد صرح أنه لا يفكر مطلقاً في الرحيل عن البلوجرانا على الرغم من الانتقادات الحادة التي تلقاها من الجماهير خاصة بعد التصرف المثير الذي بدر عنه عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا.