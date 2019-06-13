رياضة | لاسارتي يحسم مصير رباعي الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يحسم مصير رباعي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الجهاز الفني للأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي للاستعدادا للموسم الجديد وذلك قبل مرحلة التوقف الدولي التي ستكون أكثر من شهر ونصف.

وتمسك المدير الفني الأوروجوياني ببقاء التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق ورفض رحيله تحت أي ظرف لحاجة الفريق لجهوده في الموسم الجديد.

كما أبلغ لاسارتي لجنة التخطيط للكرة برئاسة الشيخ طه إسماعيل ومحمود الخطيب رئيس النادي ضرورة استمرار الرباعي الأجنبي للفريق : التونسي علي معلول والنيجيري جونيور أجايي والمغربي وليد أزارو والأنجولي جيرالدو دا كوستا.

وعلى جانب آخر، من المتوقع وصول عرضًا مغريًا من أحد الدوريات الأوروبية للمغربي وليد أزارو بعد وعد أحد وكلاء اللاعبين له، حيث ينتظر أزارو وصول العرض لتقديمه إلى مجلس إدارة الأهلي لاتخاذ قرار بشأنه خصوصا وأن أزارو يرغب في الرحيل إلى أوروبا.