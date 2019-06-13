رياضة | كينسي وولانسكي تكشف عن مفاجأة جديدة بعد اقتحام ملعب نهائي دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كينسي وولانسكي تكشف عن مفاجأة جديدة بعد اقتحام ملعب نهائي دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية "كينسي وولانسكي" التي اقتحمت ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام، نيتها تكرار فعلتها في المستقبل رغم فرض غرامة مالية عليها.

وقالت "وولانسكي" لصحيفة "ذا صن" : "اخطط لكسب ما يكفي من المال لانني سأترك عملي في عرض الأزياء. لقد تجاوز عدد متابعي صفحتي في إنستغرام مليوني متابع بعد دخولي الملعب..لا أعتقد أن ذلك يضر أحدًا".

وكان الاتحاد الاوروبي فرض غرامة مالية قدرها 15 ألف يورو على وولانسكي بعد اقتحامها ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا.