رياضة | ريال مدريد يعلن موعد تقديم صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يعلن موعد تقديم صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن موعد تقديم اللاعب البلجيكي ايدين هازارد لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي للجماهير ووسائل الإعلام على ملعب سانتياجو برنابيو.

ووفقا للموقع الرسمي لنادي ريال مدريد، فسوف يتم تقديم هازارد يوم الخميس في الساعة السابعة مساءً بتوقيت مدريد.

وكان تعاقد نادي ريال مدريد مع ايدين هازارد، قادما من نادي تشيلسي الإنجليزي يوم الجمعة الماضي بعقد يمتد لمدة خمسة مواسم مقبلة.

يذكر أن ريال مدريد قدم اللاعب الصربي لوكا يوفيتش مهاجم الفريق الجديد صباح اليوم.