رياضة | موعد مباراة مصر وتنزانيا اليوم الخميس 13-6-2019 والقنوات الناقلة.. بث مباشر مباراة مصر (تغطية مباشرة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مصر وتنزانيا اليوم الخميس 13-6-2019 والقنوات الناقلة.. بث مباشر مباراة مصر (تغطية مباشرة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض منتخب مصر مباراة ودية قوية ضد تنزانيا مساء اليوم الخميس 13 يونيو وذلك في إطار استعداد الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.

ويستضيف ملعب برج العرب بالاسكندرية، مباراة مصر وتنزانيا في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، ويسعى المكسيكي خافيير أجيري لتجهيز لاعبين قبل أيام قليلة جداً من خوض مباريات "كان 2019".

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وسيكون الفراعنة على موعد مع مباراة ودية أخرى ضد غينيا يوم الأحد 16/6 وبعد ذلك ستنطلق بطولة كأس الأمم والتي تستضيفها مصر على ملاعبها بدايةً من يوم 21 يونيو.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى بدور مجموعات كأس أمم أفريقيا برفقة زيمبابوي والكونغو ديمقراطية وأوغندا.

وستكون مباراة منتخب مصر بقيادة نجمنا محمد صلاح ضد تنزانيا مذاعة عبر قناة تايم سبورت "time sport"، بالإضافة لقناة بي إن سبورت 3 hd.