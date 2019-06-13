رياضة | مواعيد مباريات منتخب الجزائر في كأس أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات منتخب الجزائر في كأس أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق الكرة العربية والإفريقية بشكل عام والجماهير الجزائرية بشكل خاص، ظهور منتخب بلادها، حين تشارك في بطولة الأمم الإفريقية المقبلة.

ويأتي انتظار الجماهير لمباريات المنتخب الجزائري، كونه واحدًا من المنتخبات المرشحة بقوة لحصد اللقب القاري، بفضل نجومها وعلى رأسهم رياض محرز مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، بالإضافة إلى باقي نجوم الخضر.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.

ويلعب المنتخب الجزائري، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، والتي تضم بجواره كلًا من "كينيا، وتنزانيا، والسنغال"، وتلعب مبارياتها على ملعب الدفاع الجوي.

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ويرصد "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات الجزائر بالبطولة من خلال التقرير الأتي:-

الجزائر Vs كينيا...23/6 الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة.

السنغال Vs الجزائر... 27\6 الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة.

تنزانيا Vs الجزائر...1\7 الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة.