رياضة | مواعيد مباريات منتخب تونس في كأس أمم إفريقيا 2010

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات منتخب تونس في كأس أمم إفريقيا 2010 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتبر المنتخب التونسي الأول لكرة القدم، واحدًا من أقوى المنتخبات العربية والإفريقية، والتي تشارك في فعاليات الكان المقبلة.

ويظهر نسور قرطاج بقيادة الفرنسي آلان جريس المدير الفني، ضمن فعاليات المجموعة الخامسة للبطولة، والتي تضم بجوارها كلًا من "موريتانيا، وأنجولا، ومالي".

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.

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ويرصد "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات المنتخب التونسي بالبطولة من خلال التقرير الأتي:-

تونس Vs أنجولا...24/6 الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة.

توتسVs مالي... 28/6 الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة.

موريتانيا Vs تونس...2\7 الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة.