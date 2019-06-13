رياضة | محترفو الدوري السعودي يضيئون أمم أفريقيا وكوبا أمريكا 2019

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امتلأ الدوري السعودي للمحترفين ودوري الدرجة الاولى خلال الموسم الماضي بألمع اللاعبين الدوليين ونجوم المنتخبات المشاركة في بطولة كاس الأمم الأفريقية في مصر وكوبا أمريكا في البرازيل.

وفيما يلي اللاعبين المحترفين في الدوري السعودي الذين سيشاركون في بطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر وكوبا أمريكا في البرازيل.

كوبا أمريكا

أندريه كاريو الهلال ومنتخب بيرو

باوزالو دياز الأهلي ومنتخب تشيلي

أمم أفريقيا

المغرب

عبدالرازق حمدالله ونور الدين مرابط وكريم الأحمدي في فريق النصرومروان دا كوستا في الاتحاد ومبارك بوصوفة في فريق الشباب

منتخب بوروندي

سيدريك اميسي لاعب التعاون وشاسبري ناهيمانا لاعب المجزل وسليماني ديكومانا لاعب العدالة.

منتخب تونس

فاروف بن مصطفى لاعب الشباب وأسامة الحدادي لاعب الاتفاق ورامي البدوي لاعب الفيحاء

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منتخب نيحيريا

أحمد موسى لاعب النصر

مدغشقر

كارولوس أندريا لاعب العدالة

الجزائر

رايس مبولحي لاعب الاتفاق وعز الدين دوخة لاعب الرائد وجمال الدين بلعمري لاعب الشباب

الكونغو

ليماتيمبي لاعب الأنصار

غينيا

بيكيتي لاعب الشعلة

موريتانيا

السالي ديوب لاعب هجر