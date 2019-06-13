رياضة | مانشستر سيتي يواجه خطر الابتعاد عن دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يواجه خطر الابتعاد عن دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خطر عدم المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، وذلك بسبب احتمالية فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ذا صن، إن مانشستر سيتي يخشى العقوبات من الاتحاد الأوروبي، بشأن مخالفته لقوانين اللعب المالي النظيف.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي قد فتح تحقيقا في شهر مارس الماضي، وعقب ما قامت بذكره مجلة دير شبيجل الألمانية أن إدارة مانشستر سيتي ضخمت اتفاقات الرعاية لدى الفريق.