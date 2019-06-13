رياضة | مبابي يسخر من الشائعات حول رحيله عن باريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبابي يسخر من الشائعات حول رحيله عن باريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سخر اللاعب الفرنسي كيليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان من الشائعات التي انتشرت مؤخرا، بشأن رحيله عن فريقه في الصيف الحالي والشروط التي وضعها للبقاء في فريق العاصمة الفرنسية.

وأشارت تقارير عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، إن مبابي وضع ثلاثة شروط، من أجل البقاء في نادي باريس سان جيرمان، وهي لعب جميع ركلات الجزاء مع الفريق، والحفاظ على جميع حقوقه التجارية لصورته، وان يلعب في مركز رأس الحربة الصريح.

ولكن لم يتأخر اللاعب كثير للرد على هذة الشائعات، ورد ساخرا عبر صفحته الرسمية على تويتر: "يبدو من كتب هذا التقرير تناسى أنني طلبت اللعب كحارس مرمى".

وتابع لاعب باريس سان جيرمان : "هذه أخبار مزيفة".