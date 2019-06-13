رياضة | الحرب تبدأ.. الأتلتيكو ينقض على هدف ريال مدريد وبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحرب تبدأ.. الأتلتيكو ينقض على هدف ريال مدريد وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن أتلتيكو مدريد الإسباني، يسعي بقوة الحصول على توقيع جواو فيلكس نجم فريق بنفيكا البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال ‏الصحفي أنتونيو رويز أن أتليتكو يُريد الظفر بخدمات اللاعب البرتغالي الشاب جواو فيلكس، لكن بنفيكا لن يدعهُ يذهب بسهولة، حيث وضعوا شرطاً جزائياً يبلغ قيمته 120 مليون يورو.

يذكر أن كبار الفرق الأوروبية تسعي للحصول على خدمات نجم بنفيكا خلال ميركاتو الصيف، أبرزها ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، بالإضافة إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني.