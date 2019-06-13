اونلاين | yalla shoot توداي بث مباشر مباراة مصر وتنزانيا يلا شوت الجديد بث مباشر مباريات مصر اليوم بدون تقطيع عبر تايم سبورت

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ننشر موعد مباراة مصر وتنزانيا الودية المقرر لها مساء يوم الخميس 13 يونيو 2019 على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وأول المباريات الودية للمنتخب ضمن برنامج الإعداد لنهائيات أمم أفريقيا والتي تبدأ في مصر يوم 21 يونيو الجاري، ونقدم لكم أخر أخبار المقابلة الودية، وأسماء القنوات الناقلة لها مباشرة على الهواء، حيث تذيع البث المباشر لها قناة مفتوحة مجانية، كما نقدم لكم موعد المباراة بتوقيت السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين، وبتوقيت فرنسا وألمانيا وإيطاليا والسويد والدنمارك، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

يحضر لقاء مصر وتنزانيا الودية بمدرجات ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية عدد 30 ألف متفرج لمؤازرة منتخب مصر، وقد تم طرح تذاكر المباراة للبيع رسميا، سعر التذكرة بدأ من 30 جنية، هذا وقد أعلن المدير الفني لمنتخب مصر المكسيكي خافير أجيري عن قائمة المنتخب النهائية لخوض بطولة أمم أفريقيا، يذكر أن المنتخب المصري يلعب في البطولة الإفريقية ضمن المجموعة الأولى مع منتخبات زيمبابوي وأوغندا وجمهورية الكونغو.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا

بخصوص القنوات الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا مباشرة على الهواء فسوف تذيع المباراة قناة يلا شوت time sport عن طريق البث الرقمي، كما تذيع البث المباشر للمباراة قناة bein sports HD3، منتخب تنزانيا يشارك في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019 ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات السنغال وكينيا والجزائر، ويضم المنتخب التنزاني مجموعة متميزة من اللاعبين لكن تنتظره مواجهة صعبة أمام أقوى منتخبات القارة المنتخب المصري.

موعد مباراة مصر وتنزانيا الودية

تم الإعلان رسميا عن طاقم تحكيم المباراة الودية الهامة حيث سيدير اللقاء المصري الدولي محمد عادل، من المرتقب أن ينضم النجم محمد صلاح لمعسكر المنتخب ببرج العرب قبل ساعات من مباراة تنزانيا، حيث قضى النجم المصري فترة الإجازة متنقلا بين الغربية والقاهرة والجونة، موعد مباراة مصر وتنزانيا الودية مساء الخميس 13 يونيو سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 9 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر والبحرين.

الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات.

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الساعة 8 مساء بتوقيت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا.

الساعة 7 عصرا بتوقيت إنجلترا.

الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 6 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.

تاريخ مواجهات مصر وتنزانيا:

مباراة مصر وتنزانيا الخميس ستكون المباراة رقم 12 في تاريخ مواجهات المنتخبين بعدما ألتقيا من قبل 11 مرة، يتفوق المنتخب المصري تفوق كامل في تلك المقابلات السابقة، حيث تغلب منتخب الفراعنة 10 مرات، وكانت نتيجة التعادل حاضرة في مباراة، ولم يفوز منتخب تنزانيا على مصر أبدا من قبل، أخر مباراة بين المنتخبين كانت في 2016 وفاز منتخب مصر 2-0.

المؤتمر الصحفي للمباراة:

تحدث المكسيكي خافيير أجيري عن مباراة مصر وتنزانيا الودية،حيث أكد على أهميتها، كما قال أن معسكر برج العرب هو الأنجح حتى الآن، وقال أن سيشرك كل اللاعبين “23 لاعب” في وديتي تنزانيا وغينيا، وذلك لتحقيق التجانس المطلوب بين اللاعبين ولتثبيت التشكيلة الأفضل للمنتخب، وأضاف أجيري أنه أعد عدة طرق للعب سيطبقها بحسب المنافس ومتطلبات كل مباراة، وعن التتويج ببطولة أمم أفريقيا أكد أجيري أنه طلب من اللاعبين نسيان أنديتهم والتركيز مع المنتخب للفوز بالبطولة الأفريقية، ومن الجدير بالذكر أن مدرب تنزانيا هو نجم الزمالك وبرشلونة السابق إيمانويل إيمونيكي.