اونلاين | بث حي يلا شوت كورة لايف : مشاهدة مباراة مصر وتنزانيا بث مباشر اون لاين في العارضة بدون تقطيع توداي today

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يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم، مساء اليوم الخميس 13 / 6 / 2019، أولى اختباراته الودية أمام تنزانيا باستاد برج العرب فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل .
موعد مباراة مصر وتنزانيا اليوم
وتنطلق مباراة منتخب مصر مع تنزانيا فى التاسعة مساء اليوم الخميس 13 / 6 / 2019، ببرج العرب.
ويدخل المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني الفراعنة اللقاء لتجربة بعض الوجوه الجديدة من المنضمين للمنتخب أمثال نبيل دونجا و الذى سيكون البديل الأمثل للوسط المدافع لمحمد النني و طارق حامد ، إلى جانب تجربة عمر جابر فى الظهير الأيسر وأيضاً الدفع بعبدالله السعيد فى مركز الوسط المهاجم لتجربة اللاعب فى أول ودية رسمية له تحت قيادة أجيري بعد استبعاده فى الفترة الماضية بداعي عامل السن وتخطي اللاعب حاجز الـ33 عاما.
وقرر أجيري تواجد الـ23 لاعب المتواجدين فى قائمة الفريق على دكة الإحتياط فى مباراة تنزانيا وهم أحمد المحمدى "3"، وليد سليمان "11"، عبد الله السعيد "19"، أحمد على "14"، ومحمد الننى "17"، محمد صلاح "10"، وأحمد حجازى "6"، عمر جابر "4"، وأحمد الشناوى "1"، ومروان محسن "9"، طارق حامد "8"، أحمد حسن "كوكا "18"، على محمد غزال "5"، ومحمود حسن تريزيجيه "7"، عمرو وردة "22"، وأيمن أشرف "12"، ومحمد الشناوى "16"، ومحمود حمدى الونش "15"، وباهر المحمدى "2"، وأحمد أيمن منصور "13"، ونبيل عماد دونجا "21"، ومحمود عبد الرحيم جنش "23"، ومحمود علاء "20".
القنوات الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا
وتذيع قناة "تايم سبورت" مباراة منتخب مصر الودية أمام تنزانيا، ومن المقرر أن تنقل قناة "تايم سبورت" المباراة الودية للفراعنة عبر التردد الأرضى "ديجيتال" وهو عن طريق إدخال التردد الرقمى UHF 32، وكذلك التردد "أنلوج" والذى يكون عن طريق "الأريل" والتى ستحل محل القناة الثانية أرضى.