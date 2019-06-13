اونلاين | يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة مصر وتنزانيا بث مباشر | كورة لايف | koora live | كورة اون لاين

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مشاهدة مباراة مصر وتنزانيا بث مباشر اليوم في لقاء تجريبي ودي للمنتخبين حيث تقام مباراة مصر وتانزانيا على استاد برج العرب متزينة لاستضافة اللقاءالذي يجمع المنتخب المصري الأول لكرة القدم ونظيره المنتخب التنزاني وذلك يوم الخميس الموافق 13 يونيو 2019 ميلادية في تمام الساعة السادسة بتوقيت جمهورية مصر العربية وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والذي يقام ضمن استعدادات الفراعنة لنهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي ستنطلق بعد أيام قليلة مهمة جدا لمنتخب خافيير أجيري المدير الفني المكسيكي لمنتخب مصر والذي يرغب في الاستقرار على التشكيل المثالي للمنتخب في أمم أفريقيا وسنكون معكم لنقل مشاهدة مباراة مصر وتنزانيا في بث حي مباشر على القناة المشفرة اتش دي 3 بدون اي تقطيع.

قبل ان ندخل بث مباشر مباراة مصر وتنزانيا اليوم بث مباشر بدون تقطيع حيث كانت آخر مباريات المنتخب الوطني الودية أمام منتخب نيجيريا وخسرت منتخب مصر هذا اللقاء بهدف دون رد خارج الديار بينما نجح المنتخب المصري في التأهل إلى نهائيات أمم إفريقيا بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة العاشرة مع المنتخب التونسي وتأتي هذه المباريات الودية ضمن استعدادات الفراعنة لنهائيات أمم إفريقيا والتي ستنطلق على الأراضي المصرية حيث أن منتخب مصر يتواجد على رأس المجموعة الأولى بكأس أمم إفريقيا مع منتخبات الكونغو زيمبابوي وأوغندا وسيكون أجيري على استعداد لاستغلال مشاهدة مباراة مصر وتنزانيا الودية باشراك معظم اللاعبين للاستقرار على التشكيل الأفضل حيث يعتمد المنتخب على نجوم مثل وليد سليمان وعبد الله السعيد ومحمد الشناوي وأحمد علي ومروان محسن وطارق حامد.

نجح المنتخب التنزاني في حجز مقعد في في كأس الأمم الإفريقية هذا العام بعدما تأهل عن المجموعة الثانية عشر مع منتخب أوغندا الذي نجح في تصدر المجموعة برصيد 13 نقطة حيث حصد منتخب تنزانيا 8 نقاط من فوزين وتعادلين وهزيمة ويتواجد منتخب تنزانيا وفقا لقرعة أمم إفريقيا في المجموعة الثالثة بجانب الجزائر وكينيا والسنغال في مجموعة نارية ويرغب في تجربة أكثر العناصر اليوم أمام منتخب مصر لتحقيق الاستفادة من الودية والفوز على مصر ولو بشكل معنوي حيث سيمثل حافزا للفريق.