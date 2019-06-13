المنتخب الأوليمبي يعود اليوم إلى القاهرة بعد هزيمتين من اوزبكستان...

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جدة - عمرو شويل تعود بعثة منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب إلى القاهرة فى الثامنة مساء اليوم الخميس قادمة من أوزبكستان بعد خوضها لوديتين أمام اوزبكستان فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر وخسر منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب لوديتي أوزبكستان ، بنتجية 0 / 2 فى الودية الأولى ثم 2 /3 ، فى اللقاء الثاني. Advertisements ويقدم كرم كردي رئيس بعثة منتخب مصر الأوليمبي فى أوزبكستان تقرير مفصل لمجلس إدارة اتحاد الكرة عن معسكر ورحلة الفريق إلى جانب تقرير مفصل عن الشائعات التى صاحبت الفريق و حقيقة الصورة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعى "فيس بوك" للاعبى المنتخب الأولمبى أثناء تواجدهم فى إحدى المطاعم الليلية فى أوزبكستان في وجود راقصة والتأكيد فى التقرير إلى أنه إنه لا صحة لما يتردد حول سهر لاعبى المنتخب الأولمبى فى أوزبكستان.

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