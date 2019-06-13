اخبار الرياضه

منتخب الطائرة يتوجه إلى هولندا 21 يونيو استعدادا لـ تشالينجر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطائرة يتوجه إلى هولندا 21 يونيو استعدادا لـ تشالينجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه منتخب الكرة الطائرة الأول يوم 21 يونيو الجارى إلى هولندا للدخول فى معسكر مغلق استعدادًا لخوض منافسات بطولة التشالينجر المقرر لها الفترة من 3 حتى 7 يوليو المقبل بسلوفينيا.

ومن المقرر أن يخوض منتخب الطائرة معسكر أيضا فى سلوفينيا لمدة 5 أيام وفقا لتأكيدات أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس الاتحاد استعدادا للبطولة .

Advertisements

يذكر أن منتخب الطائرة تأهل مؤخرًا على دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب أغسطس المقبل بالفوز بالمركز الأول فى التصفيات التى أقيمت فى كينيا مؤخرًا.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منتخب الطائرة يتوجه إلى هولندا 21 يونيو استعدادا لـ تشالينجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا