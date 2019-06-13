شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطائرة يتوجه إلى هولندا 21 يونيو استعدادا لـ تشالينجر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه منتخب الكرة الطائرة الأول يوم 21 يونيو الجارى إلى هولندا للدخول فى معسكر مغلق استعدادًا لخوض منافسات بطولة التشالينجر المقرر لها الفترة من 3 حتى 7 يوليو المقبل بسلوفينيا.
ومن المقرر أن يخوض منتخب الطائرة معسكر أيضا فى سلوفينيا لمدة 5 أيام وفقا لتأكيدات أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس الاتحاد استعدادا للبطولة .
يذكر أن منتخب الطائرة تأهل مؤخرًا على دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب أغسطس المقبل بالفوز بالمركز الأول فى التصفيات التى أقيمت فى كينيا مؤخرًا.
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