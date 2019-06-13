شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ: الأخطاء التحكمية أوضح من عين الشمس و أتمنى تطبيق "الفار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الأهلى أن الأخطاء التحكمية التى تواجدت فى بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم أوضح من عين الشمس وظهور بعض المواقف المتشابهة فى مباريتان بقرارات مختلفه تثير الجدل .

وأوضح سيد عبد الحفيظ خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى أنه لا يعترف بمقولة أن الأخطاء التحكمية تزيد من متعة كرة القدم وسعيد بالتعديلات التى قام بيها الاتحاد الدولى لكرة القدم خلال الفترة المقبلة .

وتمنى سيد عبد الحفيظ تطبيق تقنية الـ" VAR" خلال بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل لتقليل الأخطاء وزيادة العدالة التحكمية خلال إدارة الحكم فى الدورى .