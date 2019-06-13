شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف موقف الأهلى من رحيل مهاجمه للبرتغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جهاز الكرة بالأهلى موقفهم من رحيل محمد شريف مهاجم الفريق لفريق جيل فيسنتي البرتغالى، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. لقراءة التفاصيل كاملة اضغط هنا..

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