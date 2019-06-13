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منتخب السلة يعود من البوسنة غداً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود بعثة منتخب ناشئين السلة تحت 16 سنة أولاد للقاهرة قادمة من البوسنة غدا الجمعة ، حيث ينتهى معسكر الإعداد الذى أقامة المنتخب.

وتأتى إقامة المعسكر فى إطار الاستعداد للمشاركة فى البطولة العربية التى تقام بأكتوبر يوم 18 يونيو ، وتستمر حتى 25 يونيو الجارى

يشارك فى البطولة 6 دول هى كل من ، والبحرين، والجزائر، وتونس، ولبنان، بالإضافة إلى مصر المستضيفة .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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