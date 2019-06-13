شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يعود من البوسنة غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود بعثة منتخب ناشئين السلة تحت 16 سنة أولاد للقاهرة قادمة من البوسنة غدا الجمعة ، حيث ينتهى معسكر الإعداد الذى أقامة المنتخب.

وتأتى إقامة المعسكر فى إطار الاستعداد للمشاركة فى البطولة العربية التى تقام بأكتوبر يوم 18 يونيو ، وتستمر حتى 25 يونيو الجارى

يشارك فى البطولة 6 دول هى كل من السعودية، والبحرين، والجزائر، وتونس، ولبنان، بالإضافة إلى مصر المستضيفة .