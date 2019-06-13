إسلام الفار على رادار وادى دجلة " فى صفقات الصيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إقترب إسلام الفار صانع ألعاب فريق النجوم من الإنضمام إلى صفوف فريق وادى دجلة خلال الإنتقالات الصيفية القادمة استعدادا لبطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل .
استقر اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لفريق وادى دجلة، على إقامة معسكر إعداد خارج القاهرة، فى إطار الاستعداد للموسم الكروى الجديد 2019 - 2020، وذلك بعدما انتهى الموسم الحالى للفريق الدجلاوى.
وحصل فريق وادى دجلة، على فترة راحة سلبية لمدة أسبوعين، قبل أن يعودوا إلى التدريبات استعدادًا للموسم الجديد عقب إنتهاء فترة الإجازة.
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