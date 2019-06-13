شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل منتخب مصر فى ودية تنزانيا.. إستبعاد صلاح والننى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري على التشكيل الذى سيخوض به ودية تنزانيا المقرر لها التاسعة مساء اليوم فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو.

واستقر أجيري على الدفع بـ :

حراسة المرمى :محمد الشناوى حارس الأهلي فى الشوط الأول و محمود جنش حارس الزمالك فى الشوط الثانى.

الدفاع :أحمد حجازي و محمود علاء و أحمد المحمدي و أيمن أشرف

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الوسط : طارق حامد و نبيل دونجا و عمرو وردة و عبدالله السعيد و وليد سليمان

الهجوم : أحمد على لمدة 60 دقيقة على أن يتم الدفع بأحمد حسن كوكا بدلاً منه.

كما قرر الجهاز الفني إراحة محمد صلاح ومحمد النني جاء قرار الجهاز الفني لإراحتهما بعد وصول صلاح أمس الخميس لمعسكر المنتخب ، كما فضل الجهاز منح النني راحة أيضاً وتجهيزه للودية الثانية أمام غينيا المقرر لها الأحد المقبل ، و أيضاً الإبقاء على محمود تريزيجيه على دكة البدلاء.