شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الفتاح: تطبيق تقنية "الفار" بالإيجار يكلف الأندية 16مليون و800 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عصام عبد الفتاح عضو اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام، أنه تقدم باقتراح لمجلس الجبلاية بالتعاقد مع إحدى الشركات الخارجية لتطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى الموسم المقبل "تقنية الفار" على سبيل الإيجار، موضحا أنه فى هذه الحالة ستقل التكلفة لتصبح 3 آلاف دولار فقط فى المباراة الواحدة.
قال عبد الفتاح فى تصريحات تليفزيونية إنه فى حالة موافقة اتحاد الكرة والأندية على هذا الإقتراح ستكون تكلفة تطبيق تقنية الفيديو 16 مليون و800 ألف جنيه، وهو مبلغ غير كبير مقارنة بأسعار انتقالات اللاعبين والمبالغ التى تحملتها الأندية هذا الموسم مقابل استقدام حكام اجانب فى المباريات مقابل 25 الف دولار فى المباراة الواحدة.
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