روما ينسحب من كأس الأبطال

أعلن روما انسحابه من بطولة كأس الأبطال الدولية الودية، بسبب "مشاركته غير المتوقعة" في الأدوار التمهيدية للدوري الأوروبي.

واحتل روما المركز السادس في الدوري الايطالي الموسم الماضي، وهو ما أفقد الفريق فرصة التأهل لدوري الأبطال وعليه أن يشارك الآن في الدور التمهيدي الثاني للدوري الأوروبي والذي يبدأ 25 يوليو/ تموز، ما يتعارض مع موعد إقامة كأس الأبطال الودية.

وكان من المقرر أن يخوض روما ثلاث مباريات في الولايات المتحدة، وأوضح أن فيورنتينا سيحل بدلا منه في البطولة.

وقال جويدو فينجا الرئيس التنفيذي لروما "درسنا كل البدائل المتاحة لتجنب الانسحاب ولكن في نهاية المطاف كان يجب اتخاذ هذا القرار في ضوء التزامات الموسم الجديد".

وذكرت صحيفة جازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن غياب روما عن البطولة سيكلف خزينة النادي مليوني دولار.

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وقال البرتغالي باولو فونسيكا مدرب روما الجديد، إن البداية المبكرة ستكون صعبة.

وقال فونسيكا الذي كان يدرب شاختار دونيتسك "ربما يكون أمام الفريق أربعة أسابيع فقط قبل أول مباراة في الموسم الجديد، لهذا أعتقد أن عملية التكيف يجب أن تتم بأقصى سرعة".

وأضاف "أنا واثق أننا سنبني فريقا يفتخر به الجمهور، يتحلى بالشجاعة والحماس والطموح. إذا كان لديك هذه المكونات فستتاح لك فرص أكبر لتحقيق انتصارات.

وأضاف فونسيكا أن تدريب روما كان حلما تحقق وأضاف "أنا مدرب طموح للغاية. كان أحد أهدافي الرئيسية أن انتقل لتدريب أحد أكبر الفرق في أوروبا".