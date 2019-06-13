صراع ثلاثي على ضم نجم بايرن ميونخ

يسعى نادي إنتر ميلان الإيطالي لتعزيز صفوفه بصفقة قوية من نظيره بايرن ميونخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن كل من إنتر ميلان ويوفنتوس يتصارعان على ضم جيروم بواتينج نجم بايرن ميونخ.

وأشارت إلى أن نيكو كوفاتش المدير الفني للفريق البافاري، اعترض رحيل جيروم بواتينج إلى باريس سان جيرمان، في الصيف الماضي، وهو ما دمر العلاقة بين اللاعب ومدربه في الموسم المنصرم.

وتابعت الصحيفة أن إنتر ميلان ويوفنتوس يريدان الانقضاض والتعاقد مع جيروم بواتينج، بجانب بوروسيا دورتموند، خاصة وأن قيمته السوقية تصل إلى 15 مليون يورو.

ويبدو أن جيروم بواتينج بات قريبًا من الرحيل عن البافاري، في الصيف الحالي، خاصة وأن كوفاتش لم يعتمد على صاحب الـ 30 عامًا، كثيرًا في الموسم المنصرم.