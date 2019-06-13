شكرا لقرائتكم خبر عن منتخبنا للطائره يستعد للآسيوية بمعسكر في «سلوفينيا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الغامدي (جدة)

تغادر صباح غد (الخميس) بعثة المنتخب السعودي للكرة الطائرة تحت 23 سنة، إلى جمهورية سلوفينيا وذلك لاقامة معسكراً اعدادياً لمدة 14 يوماً، أستعداداً للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة آسيا، التي ستقام في البحرين خلال الفترة من: 6/27 وحتى 7/6 على أن تقام نهائيات البطولة في منيمار، خلال الفترة: 7/25 إلى 8/5. وتتكون البعثة جهاز فني المدرب محمد علي بن الشيخ ومساعد مدرب محمد مختار بكر، وإداري حسين ال سليس واخصائي علاج قاسم آل طويلب و15 لاعباً، عائض الدوسري ومازن المولد ووسام الجهني ومؤيد الخليف واسامة الزهراني، ومازن قمعي ويحي قحل وعمر الراجح وعبدالله الخلف وجواد الخواهر، ومحمد الكعيبي ووليد العتيبي ويوسف الداوود، ومنتظر المهنا ومالك السحيباني. من جهة أخرى قام الدكتور ابراهيم البابطين رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة، بزيارة الى مقر معسكر منتخب تحت 23 ومنتخب الناشئين حيث تابع التدريبات، واطلع على اخر الاستعدادت لمنتخب تحت 23 سنة الذي سيغادر غد (الخميس)، وطالب اللاعبين ببذل الجهد وتقديم كل مالديهم وتمثيل الوطن خير تمثيل، خلال مشاركتهم في التصفيات المؤهلة لنهائيات آسيا التي ستقام في مملكة البحرين، وقال لدينا لاعبين على مستوى عال من الامكانيات، ولديهم القدرة باذن الله على تحقيق نتائج مميزة، ونتمنى أن يحقق المعسكر الخارجي، الذي سيقام في سلوفينيا أهدافه، ويستفاد اللاعبين من المباريات الودية التي ستكون خير اعداد لهم. يذكر أن المنتخب السعودي للناشئين يواصل معسكره الاعدادي، الذي يقام في معهد اعداد القادة بالعاصمة الرياض، حيث يستعد للمشاركة في البطولة العربية التي تحتضنها الاردن خلال الفترة: من 4 إلى 14 سبتمبر القادم.