شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف موقف الأهلى من رحيل مهاجمه للبرتغال..كبشرة بعد 12... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف جهاز الكرة بالأهلى موقفهم من رحيل محمد شريف مهاجم الفريق لفريق جيل فيسنتي البرتغالى، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد مسئولو الأهلى أن عرض جيل فيسنتي مرفوض لعددة أسباب، أبرزها الحاجة الفنية للاعب فى الموسم الجديد، وضعف المقابل المادي الذي لا يتناسب مع قيمة اللاعب ومكانة الأهلى.

وأرسل جيل فيسنتي عرضاً رسمياً للأهلى للحصول على خدمات محمد شريف، وطلب النادي البرتغالى الحصول على خدمات محمد شريف لمدة موسم على سبيل الإعارة مجاناً، مع وجود بند يسمح للنادي البرتغالي بشرائه بشكل نهائي مقابل 400 الف يورو مع حصول الأهلى على نسبة 20 % حال إعادة بيع اللاعب.