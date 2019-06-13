عودة: جالي القلب والسكر بسبب التدريب .. فيديو...

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جدة - عمرو شويل قال محمد عودة المدير الفنى لفريق بتروجت إن أصعب مهنة فى واجهته فى الحياة هى المدير الفنى لما تحمله من ضغوطات ومسئولية كبيرة على صاحبها. أضاف عودة خلال حواره لـ قناة "time sports مع الإعلامى سيف زاهر :" جالي القلب والسكر بسبب التدريب وأحمل السبحة معى لتعيننى على تحمل الضغوطات". الجدير بالذكر أن نادى بتروجت هبط لدورى القسم الثانى.

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