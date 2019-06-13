شكرا لقرائتكم اخبار منتخب مصر اليوم الخميس 13-6-2019 احتفال لاعبي المنتخب بتتويج الفرعون محمد صلاح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اخبار منتخب مصر اليوم الخميس 13-6-2019 تضمنت انضمام الفرعون المصري محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر، استعداداً لبطولة كأس الامم الأفريقية 2019 فى مصر، حيث كان في استقباله المسئولين، وتم تخصيص غرفة خاصة له فى فندق الإقامة ببرج العرب، وشارك نجم ليفربول في التدريبات بالجري حول الملعب و المشي بالكرة،



اخبار منتخب مصر اليوم

اخبار منتخب مصر اليوم الخميس 13-6-2019 شملت استبعاد المكسيكس خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، كلا من محمد صلاح نجم ليفربول، و محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، من المشاركة فى المباراة الودية أمام منتخب تنزانيا، المقرر لها التاسعة مساء غدا الخميس باستاد برج العرب بالإسكندرية، حيث جاء ذلك من أجل إراحة صلاح بعد وصوله لمعسكر المنتخب بعد قضاء أجازته، كما هو المتفق عليه، كما فضل الجهاز منح النني راحة أيضاً وتجهيزه للودية الثانية أمام غينيا المقرر لها الأحد المقبل.



اخبار منتخب مصر اليوم

اخبار منتخب مصر اليوم الخميس 13-6-2019 احتفل لاعبى منتخب مصر بزميلهم محمد صلاح نجم فريق ليفربول الأنجليزى، بعد حصده بطولة دورى أبطال أوروبا أثناء تواجدهم بمعسكر الفراعنة فى برج العرب بالأسكندرية .

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اخبار منتخب مصر اليوم الخميس 13-6-2019 استقرار منتخب مصر على ارتداء زيه التقليدى الأحمر والأبيض والأسود أمام زيمبابوى والكونغو فى الجولتين الأولى والثانية بالدور الأول لبطولة كاس الأمم الافريقية 2019، بينما سيرتدى المنتخب الوطنى الزى الأبيض الكامل فى الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات أمام أوغندا.

اخبار منتخب مصر اليوم الخميس 13-6-2019 شملت تصريحات أحمد المحمدي قائد منتخب مصر، فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بملعب رج العرب، قائلا: "أنه سعيد بالعودة للعب على استاد القاهرة خلال بطولة أمم افريقيا 2019 التى تستضيفها مصر، مؤكداً أن اللعب على ستاد القاهرة أو "استاد الرعب" له مذاق خاص، مضيفا أن ضربة البداية ستكون صعبة أمام زيمبابوي ولا نفكر إلا بها، مؤكداً أن مباريات البطولة صعبة ونسعي للتتويج باللقب وإسعاد الجماهير، مشيرا إلى أن لاعبي المنتخب يفخرون بخوض المباريات باستاد القاهرة ، وسط الجماهير الكبيرة التى ستملاً المدرجات، وأتمني أن تكون بطولة جيدة من جميع النواحي.



اخبار منتخب مصر اليوم