شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: أتمنى تطبيق تقنية الـVAR الموسم المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تمنى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الأهلى، تطبيق تقنية الـ" VAR" خلال بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل لتقليل الأخطاء وزيادة العدالة التحكمية خلال إدارة الحكم فى الدورى .
و أضاف خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى، أن الأخطاء التحكمية التى تواجدت فى بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم أوضح من عين الشمس وظهور بعض المواقف المتشابهة فى مباريتان بقرارات مختلفه تثير الجدل .
وأوضح عبد الحفيظ، أنه لا يعترف بمقولة أن الأخطاء التحكمية تزيد من متعة كرة القدم وسعيد بالتعديلات التى قام بيها الاتحاد الدولى لكرة القدم خلال الفترة المقبلة .
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