شكرا لقرائتكم بمشاركة أسامة هوساوى ومحمود حسين.. جامعة القاهرة تناقش مشروعات دارسى دبلومة فيفا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ناقش دارسو دبلومة الفيفا بجامعة القاهرة الأربعاء والخميس مشروعات التخرج المقدمة من الإصدار الحادي عشر لبرنامج الشهادة المهنية في الإدارة الرياضية، والتي تنظمها كلية التجارة جامعة القاهرة بالاشتراك مع المركز الدولي للدراسات الرياضية CIES بسويسرا الشريك التعليمي للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA .

وكان على رأس المتقدمين بمشروعاتهم عدد كبير من الدارسين من المملكة العربية السعودية أبرزهم أسامة هوساوى كابتن المنتخب السعودى فى كأس العالم الماضية بالاضافة الى الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

وتكونت لجنة تقييم المشروعات الدكتور وائل قرطام المنسق العلمي للبرنامج، والبروفسير بيير لافرانشى المنسق الأكاديمى للبرنامج على مستوى العالم، والدكتور عمرو محب ممثل cies بمصر، والدكتورة نور الزيني استاذة الاتصال الرياضي، والدكتور أشرف الميداني أستاذ الادارة الرياضية، وتامر يسري أستاذ التسويق الرياضي، ونصر عزام أستاذ القانون الرياضي، وطه ضيائي أستاذ الأحداث الرياضية.

بينما حضر الدكتور محمد حسن عبد العظيم عميد كليه التجارة والدكتور رأفت أحمد ابراهيم رئيس مجلس إدارة مركز البحوث والدراسات التجارية، بالاضافة الى الدكتور محمد قطب وأيمن صبرى مديرا البرنامج.

من جانبه، أبدى عمرو محب سعادته البالغة بالمنافسة الشرسة بين الدارسين من كافة البلدان العربية مشددًا على أن الدارسين يواصلون عرض مشروعاتهم الخميس على أن يكون هناك احتفالية كبرى للخريجين.

أضاف عمرو محب أن ما تمثله الدفعة من انضباط خاصة نجم بقدر أسامة هوساوى يجعل الكل يقدم كافة وسائل الدعم لهم للوصول الى المرحلة الختامية، وأكد محب أن معايشة الدارسين للاتحاد الافريقي لكرة القدم وناديي الأهلى والزمالك بالاضافة الى اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبوريدة ساهم فى ثقل خبراتهم بما تقوم به هذه المؤسسات المحترفة فى إدارة منظومة الكرة محليا وقاريا.

فى سياق متصل، قالت الدكتور نور الزيني أستاذ الإتصال الرياضى والمحاضر بدبلومة فيفا أن هناك شعور بالفخر لإختيار الجاليات العربية لجامعة القاهرة ومصر للحصول على دبلومة الفيفا، مؤكدة أن الدارسين العرب قبل المصريين حرصوا على الاستفادة من الخبراء سواء المصريين أو الأجانب.

دبلومة فيفا

دبلومة فيفا



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على الاستفادة من الخبرات المتواجدة وهو الأمر الذى عاد عليهم بالفائدة الكبرى.