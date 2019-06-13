سيد عبدالحفيظ: اتحاد الكرة لم يكن منصفا.. تأجيل 5 مباريات للزمالك دون سبب

محمد رشاد

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الاتحاد المصري للكرة قام بتأجيل 5 مباريات للزمالك بدون أسباب منطقية، وكان ذلك سببًا في تمديد وقت بطولة الدوري الممتاز إلى ما بعد أمم إفريقيا 2019.

وأضاف عبد الحفيظ فى تصريحاته لقناة "الأهلي": "اتحاد الكرة قام بتأجيل 4 أو 5 مباريات لنادي الزمالك بدون أي أسباب، وبدون أن يكون هناك تعارض في المواعيد مع مباريات إفريقية".

وأضاف عبد الحفيظ: "لماذا تم تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز في الدور الأول؟ ولماذا أجلت مباراة الزمالك والمصري أيضًا في الدور الأول؟، لو لم...