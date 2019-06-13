أول تعليق من هيرفي رينار بعد خسارة المغرب ودية استعدادا لـ أمم أفريقيا

أحمد هاني

علق الفرنسي هيرفى رينارد المدير الفنى لمنتخب المغرب على خسارة الفريق، خلال المباراة الودية التي جمعت أسود الأطلسي أمام منتخب جامبيا بهدف دون رد، اليوم الأربعاء، ضمن استعدادات كتيبة رينار لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019 فى مصر.

قال رينارد فى المؤتمر الصحفى عقب الذي يعقب اللقاء :"الهزيمة أمام جامبيا كانت مفيدة، لأن النتيجة أمر غير مهم خلال المباريات الاستعدادية، بقدر الإستقرار على اللاعبين الأكثر جاهزية".