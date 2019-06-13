قبل 9 أيام على انطلاق البطولة.. استادات أمم إفريقيا 2019 بشكلها النهائي.. فيديو

حسام الحارتي

بات عشاق الكرة المصرية، في انتظار انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019 والمقرر إقامتها على أرض مصر، الجمعة بعد المقبلة (21 يونيو) وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

وبالرغم من اختيار مصر بشكل مفاجئ لتنظيم البطولة، إلا أن الكوادر المصرية أثبتت أنها قادرة على نقل الحدث إلى أعين العالم برؤية ثقافية وحضارية مصرية.

وعرضت فضائية " تايم سبورت "، فيديو، يُبرز استادات أمم أفريقيا 2019، بشكلها النهائي، وذلك قبل انطلاق البطولة بـ9 أيام فقط.