شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. صبرى المنياوى مدير الكرة بالاسماعيلى يحتفل بزفاف نجله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الخميس صبرى المنياوى، مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى، بزفاف نجله . وكانت إدارة الإسماعيلى قررت تعيين جهاز معاون جديد بصلاحيات فنية، يضم محمود جابر مدرباً عاماً وعطية صابر مدرباً مساعداً وصبرى المنياوى مديراً للكرة، بعد قبول اعتذار الثنائى أحمد قناوى ومحمد محسن أبو جريشة ورحيل البلجيكى سيدومير المدير الفنى السابق للفريق. ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكهم 33، ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك .

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