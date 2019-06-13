شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف لـ "تايم سبورت" : الاتحاد السكندري يحتاج صفقات قوية للموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب طلعت يوسف، المدير الفني الجديد لفريق الاتحاد السكندري، عن سعادته بتولي مهام قيادة زعيم الثغر وأنها مسئولية كبيرة ، قائلًا: "شرف لي تدريب سيد البلد".
وأضاف يوسف في تصريحات لقناة "تايم سبورت"، أنه قام بتدريب الفريق في مباراة سموحة بالجولة الأخيرة ببطولة الدوري بدون مقابل، مؤكداً أن الاجواء غير مريحة في الاتحاد السكندري وهناك أخطاء يجب حلها.
وأكد طلعت يوسف، أن هناك بعض الجماهير تعشق الاتحاد بشكل مبالغ فيه بما يضر النادي، مشيراً إلى أن الفريق يحتاج صفقات قوية في الموسم المقبل بالإضافة أن هناك لاعبون لا يستحقون اللعب للاتحاد.
وأشار المدير الفني الجديد للاتحاد السكندري، إلى أنه يطمع في المربع الذهبي في الموسم المقبل، مؤكدا أنه لم يحسم الجهاز المعاون له حتي الان .
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